Bateria de rezervă puternică cu litiu-ion pentru toate modelele de aspiratoare VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax și VC 7 Signature Line poate prelungi durata de funcționare cu până la 50 de minute fără a fi nevoie de oprire pentru încărcare. În cazul în care prima baterie este descărcată, aceasta poate fi îndepărtată rapid și ușor cu ajutorul a 2 butoane de eliberare. În acest fel, vă puteți întoarce imediat la aspirat. Un afișaj LED în 3 trepte oferă informații despre nivelul de încărcare. Practic și comod: bateria de rezervă poate fi încărcată separat, ceea ce înseamnă că orice întrerupere a activității este scurtă.