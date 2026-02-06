Baterie VC 6/7 Cordless

Pentru o aspirare completă, dar și relaxată: această baterie de rezervă oferă 50 de minute de funcționare suplimentară pentru toate aspiratoarele fără fir din gamele VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax și VC 7 Signature Line.

Bateria de rezervă puternică cu litiu-ion pentru toate modelele de aspiratoare VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax și VC 7 Signature Line poate prelungi durata de funcționare cu până la 50 de minute fără a fi nevoie de oprire pentru încărcare. În cazul în care prima baterie este descărcată, aceasta poate fi îndepărtată rapid și ușor cu ajutorul a 2 butoane de eliberare. În acest fel, vă puteți întoarce imediat la aspirat. Un afișaj LED în 3 trepte oferă informații despre nivelul de încărcare. Practic și comod: bateria de rezervă poate fi încărcată separat, ceea ce înseamnă că orice întrerupere a activității este scurtă.

Caracteristici si beneficii
Afișajul LED în trei trepte funcționează ca un indicator intuitiv al nivelului bateriei.
Încărcarea este posibilă independent de stocarea dispozitivului.
Celulă puternică litiu-ion

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,5
Greutate cu ambalaj (kg) 0,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 149 x 83 x 49
