Filtru cu pliuri pentru Renovare WD 4-6

Filtru special pentru o putere de aspirație de durată în timpul aspirării prafului fin, renovărilor și când lucrați cu unelte electrice. Potrivit pentru aspiratoarele WD de la Kärcher.

Filtrul pliat special Renovation KFI 4440 este ideal pentru aspirarea murdăriei fine și grosiere, precum și a lichidelor. Este perfect și pentru aspirarea prafului fin generat în timpul lucrărilor de renovare și atunci când lucrați cu unelte electrice. Materialul din poliester conferă filtrului rezistență la umiditate. Un strat antiaderent împiedică eficient blocarea filtrului, asigurând o putere de aspirație de durată și o filtrare optimă a prafului în timpul utilizării. Încorporat într-o cutie de filtru patentată, filtrul pliat poate fi înlocuit în mod convenabil și rapid – fără niciun contact cu murdăria: deschideți pur și simplu cutia de filtru, schimbați filtrul, închideți cutia de filtru – și gata. Dezvoltat ca o soluție personalizată pentru aspiratoarele umed și uscat Kärcher WD 4–6, KWD 4–6 și MV 4–6.

Caracteristici si beneficii
Material de filtrare din poliester cu acoperire antiaderentă
  • Pentru o putere de aspirare de lungă durată și o filtrare optimă a prafului în timpul utilizării.
  • Pentru a lucra fără întreruperi.
  • Rezistent la umezeală și rezistent în timp.
Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtrului
  • Pentru aspirarea umed-uscată, fără a fi nevoie de schimbarea suplimentară a filtrelor
  • Schimbați filtrul plat în câteva secunde prin retragerea cutiei de filtrare - fără contact cu murdăria.
Potrivite pentru aspiratoarele umed și uscate Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 1
Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 163 x 104 x 50
Domenii de intrebuintare
  • Lucrările de atelier şi renovare cu mari cantităţi de praf
  • Murdărie fină
  • Murdărie grosieră
  • Aspirare eficientă a lichidelor
  • Atelier
  • Renovare
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