Kit extensie Evolution pentru gama WV

Cu setul de extensie telescopic pentru gama Window Vac și ștergătorul cu vibrații KV 4, puteți curăța geamurille mari. Extensibil de la 0,6 până la 1,5 metri.

Acum puteți curăța cu ușurință geamurile mari și alte suprafețe netede dificil de atins și fără a fi nevoie să vă urcati pe scară, acest lucru este posibil prin setul de extensie telescopic pentru Window Vac și ștergătorul cu vibrații. Setul este alcătuit din două parti telescopice, o extensie cu îmbinare flexibilă pentru Window Vac și o extensie cu ștergător si cu o laveta din microfibre. Setul oferă până la 2 metri înălțime suplimentară, astfel încât camerele de zi, băile pot fi curatate fara efort, până la o înălțime de aprox. 4 metri.

Caracteristici si beneficii
Geamurile inalte pot fi usor accesibile.
Tija telescopica
Compatibil cu toate aparatele de curatat geamuri și cu aparatul de sters cu vibratii

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 1
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,9
Greutate cu ambalaj (kg) 1,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 150 x 250 x 1170

Video

Domenii de intrebuintare
  • Suprafețe din sticlă mari, greu accesibile
  • Sere
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