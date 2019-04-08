Alt høytrykksnerden trenger
Kongen av utendørsvask
Høytrykkspyleren er den ubestridte kongen av utendørsvask. Grunnen er enkel: Den tar store overflater på kort tid, er et presist vaskeredskap og enkel å manøvrere. Bil, båt, hus, platting, steinlagt innkjørsel eller hagemøbler er ingen utfordring om man har riktig utstyr.
Den ubestridte kongen av høytrykkspylere er Kärcher.
Det var faktisk Kärcher som oppfant den moderne høytrykkspyleren i 1950, en spyler for varmtvann døpt DS 350. Designet var såpass banebrytende at det fortsatt er i bruk i mange produkter den dag i dag. På våre fabrikker i Tyskland, hvor produktene produseres, forenes tysk ingeniørkunst med innovasjon.
– Kärcher står for tysk ingeniørkunst, og vi er svært opptatte av topp ytelse, innovasjon og kvalitet i alle produkter vi har, sier markedskommunikasjonssjef i Kärcher Lars Nyhaugen.
Innovasjon du ikke finner andre steder
- Uttrykket «tysk presisjon» brukes ikke uten grunn. Samtlige produkter som sendes ut fra fabrikken kontrolleres for hånd og veies. Er det avvik settes varene til side. I tillegg har de alle fem års garanti. Hos Kärcher skal du være trygg på at du får det du betaler for, sier Lars.
Med en vekt på 13 kilo, 145 bar trykk og vannforbruk på 500 liter i timen har gjort K5- serien til en bestselger. (se alle våre høytrykkspylere her)
Høytrykkspistolen som følger med lar deg justere trykket ved hjelp av to knapper på håndtaket - eller, hvis du velger "smart control", via den nye Home & Garden appen. Spylerdysen har både såpe-, rotor- og flatdyse i ett, noe som enkelt kan veksles mellom ved å vri på enden. Kärchers klikksystem gjør at du enkelt kan bytte munnstykke for å tilpasse til underlaget.
– K5 er lett og kompakt. Med kun en spylerdyse slipper man knote for mye med maskinen og kan heller nyte bilvasken. Den skal være enkel å ta med seg og oppbevare, og opptar derfor liten plass, sier Lars Nyhaugen.
– Vi har en fleksibel og gummiert slangetype som tåler en trøkk. Andre produsenter velger en stålforsterket slange, men disse kan bli stive og uhåndterlige. Med de kalde temperaturene i Norge er en fleksibel og robust slange det man ønsker seg. Den 10 meter lange PremiumFlex-høytrykksslangen hindrer krøll på slangen under bruk takket være anti-twist-systemet.
Et Eldorado for høytrykksnerden
Unikt for Kärcher er vårt brede sortiment med ekstrautstyr. For høytrykkspylernerden betyr det at du får flere unnskyldninger til å hente fram maskinen fra garasjen.
Den justerbare teleskoplansen gir deg en rekkevidde på opptil fem meter, fullt utstrakt. Med beina godt plantet i gresset kan du fjerne mose på taket og komme høyt opp på husveggen, både trygt og enkelt. Det er rengjøring gjort enkelt. Selve rengjøringsmiddelet setter du rett i maskinen, da K5 har et Connect ‘n’ Clean-system.
– Dette gjør at du bare setter såpe eller rengjøringsprodukter i maskinen uten å søle. Alle våre kjemikalier er produsert for høytrykkspylere for å ikke slite på o-ringer og gummierte elementer i spyleren, sier Nyhaugen.
Tilbehør til bilvasken
Den mest tilfredsstillende delen av bilvasken er å dekke den med skum. Skumdysen festes på enden av høytrykkpistolen slik at vaskemiddelet ikke går gjennom maskinen. Denne hendige dysen kan selvsagt brukes til rengjøringmiddel for mer enn bil, enten det er terrasse, treverk, stein eller annet.
I en såkalt «Sinner Circle», et diagram som indikerer en suksessfull rengjøring, heter det at man må ha tid, kjemi, temperatur og mekanisk berøring for å få optimalt resultat. Mekanisk berøring betyr at man må ta henda fatt for å virkelig forflytte skiten før man skyller den av. Denne jobben kan gjøres med svamper, men du vil også få et godt resultat med automatisk roterende børster.
Børsten WB 120 eller mikrofiberbørsten WB 120 Car & Bike gjør at du får en grundig vask av bilen, motorsykkelen eller sykkelen.
Like enkelt som med støvsugeren
Når man jobber med vann må man kanskje forvente å bli litt blaut. Slik er det ikke nødvendigvis med Kärcher. Først og fremst har du Splash Guard som beskytter deg mot vannsprut, men samtidig gir deg full oversikt over det du vasker.
Ved terrasse- og plattingvask er også buksebein svært utsatt for uheldig søl, men det lar seg lett løse med våre terrassevaskere. T7 Plus har instillinger for alle typer utenførs overflater. Designet hindrer at det spruter i alle retninger, og at du kan komme helt inn i hjørnene med en egen dyse i tuppen.
– Det er akkurat som å gå over terrassen med en støvsuger. Bare med mer trykk, sier Nyhaugen. Se video under for hvor lett det er å brue T7 Plus Terrassevasker.
Når treverket har fått seg en grundig vask er det på tide å sette ut hagemøblene. Enten de er av treverk eller rotting kan høytrykkspyleren gjøre vaskejobben i en fei. For overflater som ikke tåler en trøkk er det anbefalt å bruke børster eller svamp.
Visste du at du kan sandblåse rust med høytrykkspyleren? Ved å bruke et eget sandblåsersett kan du forlenge levetiden til trampolina eller huskestativet til poden.
Du får også egne rørrengjøringsett som kan skyves inn i rør og rengjør nedfallsrør eller avfallsrør. Det kan være både takrenner eller for toalettet på hytta.
– Ofte er det rimeligere å investere i et denne typen utstyr enn å hyre noen til å utføre jobben for deg. Om du er så uheldig at du opplever noe liknende igjen, har du alle verktøyene som trengs i en og samme maskin.