Brukes i forbindelse med sandvaskemiddel for fjerning av rust og maling. For Kärcher hobby høytrykkspylere.

Egenskaper og fordeler
Svært kraftig
Fullverdig rengjøring
  • Målrettet rengjøring av fastsittende smuss
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 1,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,3
Mål (L x B x H) (mm) 525 x 110 x 100
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Selv gjenstridig smuss
