Splash Guard sørger for at du holder deg tørr når du rengjør med høytrykksspyleren. Den er perfekt ved rengjøring av hjørner og kanter, hvor det ofte kan sprute ekstra mye når du vasker. Det transparente designet gjør at man hele tiden har kontroll på hvilket område som er rengjort. Kompatibel med alle nye VarioPower og MultiJet strålerør i tillegg til de roterende dysene. Ikke egnet for MP 4 eller MP 180 MultiPowerJet 5-i-1b (2.643-238.0, 2.643-239.0).