Splash guard sprutbeskyttelse
Sprutbeskyttelse for bruk med Kärcher K2 - K7 høytrykksspylere. Beskytter deg mot vannsprut, slik at du kan vaske uten selv å bli våt. Ideell for rengjøring i hjørner og inntil kanter.
Splash Guard sørger for at du holder deg tørr når du rengjør med høytrykksspyleren. Den er perfekt ved rengjøring av hjørner og kanter, hvor det ofte kan sprute ekstra mye når du vasker. Det transparente designet gjør at man hele tiden har kontroll på hvilket område som er rengjort. Kompatibel med alle nye VarioPower og MultiJet strålerør i tillegg til de roterende dysene. Ikke egnet for MP 4 eller MP 180 MultiPowerJet 5-i-1b (2.643-238.0, 2.643-239.0).
Egenskaper og fordeler
Sprutbeskyttelse
- Beskyttelse mot vannsprut
Ergonomisk design
- Oversiktlig blikk over overflaten for å gi et bedre rengjøringsresultat
Flere adapterere inkludert
- Kompatibel med alle nye VarioPower lansene og rotojetene, samt nye roterende dyser.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|220 x 188 x 237
Ikke egnet for MP 4 eller MP 180 multi power jet 5-i-1(2.643-238.0, 2.643-239.0)
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- K 2
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Premium FJ
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Premium Power Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Black
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 7 (CEM)
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 batteri
Utgåtte produkter
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- G 9.85
- K 2 Compact
- K 2 Full Control
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 2.01 plus
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.15 Plus
- K 2.17 EPC
- K 2.200 Balcony Cleaner
- K 2.21 plus
- K 2.300 T50
- K 2.36 M T 50 plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.400
- K 2.425 T50
- K 2.54 M plus
- K 2.54M EPC
- K 2.59 M EPC plus
- K 2.900M PLUS T80 *BLX
- K 2.91 MD T 50
- K 2.91 MD plus
- K 2.98 M plus
- K 2.99 M Plus T 50
- K 3 Car & Home T150
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Home T150
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3.00 S Eco Silent
- K 3.150 T 250
- K 3.20 M T 250
- K 3.500
- K 3.65 MD T 250
- K 3.695
- K 3.700
- K 3.80 MD
- K 3.91 MD Plus T 200
- K 3.91 MD WRC
- K 3.91 MD plus
- K 3.96 M plus
- K 3.97 M Plus
- K 3.97 M plus F1
- K 3.98 M
- K 3.99 M plus
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Home Wood T 250
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4.00 S Eco Silent
- K 4.20 M PLUS T 200
- K 4.500 T 250
- K 4.600 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.68 MD Alubest
- K 4.80 MD Alubest
- K 4.80 MD plus
- K 4.84 MD Plus
- K 4.86 M
- K 4.86M Plus
- K 4.91 MD Plus T 100
- K 4.91 MD T 200
- K 4.91 MD plus
- K 4.92 M plus
- K 4.96 M plus (Open Me)
- K 4.97 M plus
- K 4.98 MD plus
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home Wood
- K 5 Premium FC Plus Flex UFK
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control AntiTwist
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.04 M Plus Alu
- K 5.04M-PL-ALU *EU
- K 5.100 M plus T 100
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.20M PLUS BL *EU
- K 5.210
- K 5.55 Jubileum
- K 5.55 Jubileum + T 400
- K 5.55 M T 200
- K 5.600
- K 5.600 T 250
- K 5.640
- K 5.68 MD plus
- K 5.70 MD
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.700
- K 5.75 Jubilee Plus DR RR *EU
- K 5.85 MD plus
- K 5.86 M
- K 5.87 M
- K 5.91 MD plus
- K 6.250
- K 6.300
- K 6.450
- K 6.50 M plus
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.650
- K 6.75 Jubilee
- K 6.75 MD T 200
- K 6.85 MD plus
- K 6.91 MD plus
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control AntiTwist
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7.20MX T 250 *EU
- K 7.350
- K 7.400
- K 7.450
- K 7.700
- K 7.75 MD T 250
- K 7.750
- K 7.85 M plus
- K 7.91 MD plus
- K 855 HS plus
- K HC 10
Bruksområder
- Trapper
- Områder rundt hjem og hage
