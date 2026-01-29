Splash guard sprutbeskyttelse

Sprutbeskyttelse for bruk med Kärcher K2 - K7 høytrykksspylere. Beskytter deg mot vannsprut, slik at du kan vaske uten selv å bli våt. Ideell for rengjøring i hjørner og inntil kanter.

Splash Guard sørger for at du holder deg tørr når du rengjør med høytrykksspyleren. Den er perfekt ved rengjøring av hjørner og kanter, hvor det ofte kan sprute ekstra mye når du vasker. Det transparente designet gjør at man hele tiden har kontroll på hvilket område som er rengjort. Kompatibel med alle nye VarioPower og MultiJet strålerør i tillegg til de roterende dysene. Ikke egnet for MP 4 eller MP 180 MultiPowerJet 5-i-1b (2.643-238.0, 2.643-239.0).

Egenskaper og fordeler
Sprutbeskyttelse
  • Beskyttelse mot vannsprut
Ergonomisk design
  • Oversiktlig blikk over overflaten for å gi et bedre rengjøringsresultat
Flere adapterere inkludert
  • Kompatibel med alle nye VarioPower lansene og rotojetene, samt nye roterende dyser.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 220 x 188 x 237

Ikke egnet for MP 4 eller MP 180 multi power jet 5-i-1(2.643-238.0, 2.643-239.0)

Videoer

Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Trapper
  • Områder rundt hjem og hage
