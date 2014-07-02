FR 30
Opptil 10 ganger større arealdekning sammenlignet med konvensjonell høytrykksstråle. Plasthus for optimal manøvrerbarhet, dobbelt keramisk lager for lange arbeidstider, fleksibel kobling for ergonomisk håndtering og integrert parkeringsposisjon. Maskinspesifikt dysesett må bestilles separat.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Diameter (mm)
|300
|Tilslutningsgjenger
|M 18
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,3
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