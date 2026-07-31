Skumkanon Advanced
Kort, hendig skumlanse med justerbar sprayvinkel og en liter tank for rengjøringsmiddel. Ideell for rengjøring av biler på grunn av sitt kompakte design. Til maskiner med servokontroll.
Kort, hendig skumlanse med justerbar sprøytevinkel og 1 liters rengjøringsmiddeltank. Kärchers skumlanse er ideell for rengjøring av biler på grunn av den kompakte designen. Ytterligere funksjoner: Roterende kobling (M 22 x 1,5) og variabel rengjøringsmiddeldosering via kontroll på lansen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Dysestørrelse ( )
|25
|Maks. trykk (bar)
|300
|Temperatur (°C)
|maks. 60
|Tilslutningsgjenger
|M22 x 1,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,8
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