Tekstilmunnstykke
Tekstilmunnstykke som fresher opp og fjerner skrukker fra klær og stoffer og fjerner lukt. Med integrert lofjerner.
Tekstilmunnstykket bidrar til effektiv oppfriskning av klær og fjerner lukt. Fjerner raskt lo. En enkel og plassbesparende måte å friske opp klær og tekstiler. For bruk med dampvasker.
Egenskaper og fordeler
Smidig fasong
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|340 x 43 x 39
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Bruksområder
- Klær som tåler stryking.
- Tørt smuss