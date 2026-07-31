Turbodyse, liten, 040

Ny rotojet (dysestørrelse 040) med roterende dyser som utgjør en stor forskjell. Opptil 50 % større områder enn sine forgjengere.

Sammenlignet med sine forgjengere kan denne rotojeten vaske opptil 50 % større områder på samme tid, og gir et enda bedre rengjøringsresultat. Med keramisk dyse for ekstremt lang levetid. Rotojeten tillater et arbeidstrykk på maks 180 bar/ 18 Mpa og passer for alle temperaturer opptil 60 °C.

Egenskaper og fordeler
Opptil 50 % høyere rengjørings- og områdeytelse enn forgjengeren
  • Enorm tidsbesparelse.
Minimalisert effekttap og forbedret sprøytekvalitet
  • Forbedret rengjøringskraft for fjerning av gjenstridig smuss.
Den roterende punktstrålen på den roterende dysen kombinerer fordelene med en punktstråle og en flatstråle
  • Høy rengjøringskraft samt høy ytelse for arealer.
Keramisk dyse og keramisk lagerring
  • Maksimal levetid.
Kraftig rengjøringsytelse
  • Fjerner raskt gjenstridig smuss.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Maks. trykk (bar) 180
Trykk (bar) maks. 180
Temperatur (°C) maks. 60
Dysestørrelse ( ) 40
Str. liten
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Farge antrasitt
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 90 x 57 x 57