Turbodyse, liten, 040
Ny rotojet (dysestørrelse 040) med roterende dyser som utgjør en stor forskjell. Opptil 50 % større områder enn sine forgjengere.
Sammenlignet med sine forgjengere kan denne rotojeten vaske opptil 50 % større områder på samme tid, og gir et enda bedre rengjøringsresultat. Med keramisk dyse for ekstremt lang levetid. Rotojeten tillater et arbeidstrykk på maks 180 bar/ 18 Mpa og passer for alle temperaturer opptil 60 °C.
Egenskaper og fordeler
Opptil 50 % høyere rengjørings- og områdeytelse enn forgjengeren
- Enorm tidsbesparelse.
Minimalisert effekttap og forbedret sprøytekvalitet
- Forbedret rengjøringskraft for fjerning av gjenstridig smuss.
Den roterende punktstrålen på den roterende dysen kombinerer fordelene med en punktstråle og en flatstråle
- Høy rengjøringskraft samt høy ytelse for arealer.
Keramisk dyse og keramisk lagerring
- Maksimal levetid.
Kraftig rengjøringsytelse
- Fjerner raskt gjenstridig smuss.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks. trykk (bar)
|180
|Trykk (bar)
|maks. 180
|Temperatur (°C)
|maks. 60
|Dysestørrelse ( )
|40
|Str.
|liten
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Farge
|antrasitt
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|90 x 57 x 57