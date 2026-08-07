Nowa wysokowydajna dysza obrotowa (rozmiar dyszy 040) oferuje korzyści w postaci minimalnych strat mocy wewnętrznej oraz maksymalnej jakości spryskiwania, zapewniając nawet o 50 procent wyższą wydajność czyszczenia i powierzchnię niż poprzednia wersja. Dzięki obrotowemu strumieniowi punktowemu można uzyskać 10-krotnie wyższą moc czyszczenia niż w przypadku konwencjonalnych dysz wysokociśnieniowych przy ciśnieniu roboczym maks. 180 barów/18 MPa i temperaturze wody maks. 60°C. Dysza ceramiczna i pierścień łożyskowy zapewniające maksymalny czas pracy.