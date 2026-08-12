Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy do pomp z zabezpieczeniem przed pracą na sucho
Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie włącza / wyłącza pompę.
Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie włącza i wyłącza pompę. Idealne rozwiązanie do stosowania pompy ogrodowej jako wysokociśnieniowa pompa do użytku domowego. Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy dostępny z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).
Cechy i zalety
Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy
- Włącza i wyłącza pompę automatycznie na podstawie wymaganej ilości wody.
Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy z zabezpieczeniem przed pracą na sucho
- Idealny do przekształcenia pompy ogrodowej w elektroniczną pompę wspomagającą
Zintegrowane zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Jeśli woda nie przepływa przez pompę po stronie ssącej, zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompę przed uszkodzeniem i automatycznie ją wyłącza.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|żółty
|Waga (kg)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|135 x 100 x 190
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.