Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy do pomp z zabezpieczeniem przed pracą na sucho

Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie włącza / wyłącza pompę.

Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie włącza i wyłącza pompę. Idealne rozwiązanie do stosowania pompy ogrodowej jako wysokociśnieniowa pompa do użytku domowego. Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy dostępny z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).

Cechy i zalety
Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy
  • Włącza i wyłącza pompę automatycznie na podstawie wymaganej ilości wody.
Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy z zabezpieczeniem przed pracą na sucho
  • Idealny do przekształcenia pompy ogrodowej w elektroniczną pompę wspomagającą
Zintegrowane zabezpieczenie przed pracą na sucho
  • Jeśli woda nie przepływa przez pompę po stronie ssącej, zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompę przed uszkodzeniem i automatycznie ją wyłącza.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor żółty
Waga (kg) 1
Waga z opakowaniem (kg) 1,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 135 x 100 x 190
Zastosowania
  • Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.