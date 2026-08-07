Lanca pianowa Advanced

Krótka poręczna lanca ze zbiornikiem na środek czyszczący o pojemności 1 l umieszczonym bezpośrednio na lancy. Obrotowy przyłącze M 22 x 1.5, bezstopniowe dozowanie środka, regulowany kąt spryskiwania.

Krótka, poręczna lanca do piany z regulowanym kątem spryskiwania ze zbiornikiem na detergent o pojemności 1 litra. Lanca do piany Kärcher jest idealna do czyszczenia samochodów z uwagi na jej kompaktową budowę. Dodatkowe zalety: Złącze obrotowe (M 22 x 1,5) i zmienne dozowanie detergentu dzięki regulatorowi na lancy.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rozmiar dyszy ( ) 25
Ciśnienie maksymalne (bar) 300
Temperatura (°C) maks. 60
Gwint przyłącza M22 x 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,8
Akcesoria
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