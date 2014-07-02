Szczotka tarczowa, średnia, czerwony, 510 mm
Czerwona, uniwersalna szczotka tarczowa do czyszczenia zasadniczego wszystkich rodzajów podłóg. Standardowo z głowicą D 51.
Szczotka dyskowa (średnio-twarda, czerwona), średnica 510 mm. Odpowiednia do użytku normalnego oraz do wrażliwych podłóg. Włosie: Polipropylen, grubość 0,6 mm, długość 40 mm.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czerwony
|Stopień twardości
|średnia
|Ilość (szt.)
|1
|Waga (kg)
|2,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|4,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|510 x 510 x 510