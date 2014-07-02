Szczotka tarczowa, średnia, czerwony, 510 mm

Czerwona, uniwersalna szczotka tarczowa do czyszczenia zasadniczego wszystkich rodzajów podłóg. Standardowo z głowicą D 51.

Szczotka dyskowa (średnio-twarda, czerwona), średnica 510 mm. Odpowiednia do użytku normalnego oraz do wrażliwych podłóg. Włosie: Polipropylen, grubość 0,6 mm, długość 40 mm.

Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czerwony
Stopień twardości średnia
Ilość (szt.) 1
Waga (kg) 2,8
Waga z opakowaniem (kg) 4,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 510 x 510 x 510