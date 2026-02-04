Odkamieniacz w proszku (6x17g), 17g
Skutecznie usuwa kamień z bojlerów parownic i innych urządzeń z gorącą wodą, takich jak czajniki i ekspresy do kawy - w celu zapewnienia długiej żywotności i niskiego zużycia energii.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (g)
|6 x 17
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|15
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|205 x 125 x 20
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- Edycja specjalna: SC 5 Easy Fix Premium Home Line + odkurzacz VC 3 Premium Home Line
- KST 2
- KST 2 + cloth set
- SC 1
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium Home Line
- SC 1 Premium Home Line – zestaw podłogowy
- SC 1 – zestaw podłogowy
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Limited Edition
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium Home Line
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium Home Line
- SC 2 Premium Home Line
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Essential
- SC 4 EasyFix Premium Home Line
- SC 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SC 4 Premium Home Line
- SC 4 Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 4 – zestaw z żelazkiem
Zastosowania
- Odkamienianie urządeń
- Odkamienianie ekspresów do kawy i czajników