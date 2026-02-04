Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int, 500ml
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (ml)
|500
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|8
|Vikt (kg)
|0,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|70 x 70 x 240
Produkt
- Lätt skummande.
- För manuell användning
- Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
- Flaskan är tillverkad av 100 % återvunnen plast
- Tillverkad i Tyskland
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
- P264 Tvätta grundligt efter användning.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Balkong
- Trägolv
- Fönster och glasytor
- Metall