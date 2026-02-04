Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int, 500ml

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (ml) 500
Förpackningsenhet (Del(ar)) 8
Vikt (kg) 0,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,6
Mått (L × B × H) (mm) 70 x 70 x 240
Produkt
  • Lätt skummande.
  • För manuell användning
  • Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
  • Flaskan är tillverkad av 100 % återvunnen plast
  • Tillverkad i Tyskland
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P264 Tvätta grundligt efter användning.
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområden
  • Balkong
  • Trägolv
  • Fönster och glasytor
  • Metall