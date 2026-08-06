Sten & fasadtvätt RM 623, 3l

Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt. Rengör och skyddar för att resultatet ska hålla längre. Kan användas på stenlagda uteplatser, väggar och fasader runt huset och övriga uppgifter i trädgården. Följ instruktion vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean häll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 3
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
Vikt (kg) 3
Vikt inkl. förpackning (kg) 3,1
Mått (L × B × H) (mm) 150 x 110 x 110
Produkt
  • Gör det möjligt att ta bort olja, fett, damm, alger och föroreningar.
  • Kan användas på aluminium
  • pH-värde i koncentrat ca 7
  • Rengöringsmedel färdigt för användning (RTU)
  • Snabb och effektiv rengöring tillsammans med en högtryckstvätt från Kärcher
  • Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
  • Tillverkad i Tyskland
Sten & fasadtvätt RM 623, 3l
Användningsområden
  • Terrass
  • Ytor av aluminium
  • Stenytor
  • Trädgårds- och stenmurar