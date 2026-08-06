Sten & fasadtvätt RM 623, 3l
Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt. Rengör och skyddar för att resultatet ska hålla längre. Kan användas på stenlagda uteplatser, väggar och fasader runt huset och övriga uppgifter i trädgården. Följ instruktion vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean häll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|3
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|Vikt (kg)
|3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|3,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|150 x 110 x 110
Produkt
- Gör det möjligt att ta bort olja, fett, damm, alger och föroreningar.
- Kan användas på aluminium
- pH-värde i koncentrat ca 7
- Rengöringsmedel färdigt för användning (RTU)
- Snabb och effektiv rengöring tillsammans med en högtryckstvätt från Kärcher
- Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
- Tillverkad i Tyskland
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Terrass
- Ytor av aluminium
- Stenytor
- Trädgårds- och stenmurar