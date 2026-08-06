Sten & fasadtvätt RM 623, 3l

Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt. Rengör och skyddar för att resultatet ska hålla längre. Kan användas på stenlagda uteplatser, väggar och fasader runt huset och övriga uppgifter i trädgården. Följ instruktion vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean häll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare.