Altan & träfasadtvätt RM 624, 3l

Kraftfullt rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formula som erbjuder enastående rengöring tack vare det aktiva rengöringsmedel som även skyddar matrialet mot UV & smuts efteråt. Kan användas på alla behandlade och obehandlade träytor utomhus. Följ instruktion nedan vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean häll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 3
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
Vikt (kg) 3
Vikt inkl. förpackning (kg) 3,2
Mått (L × B × H) (mm) 153 x 115 x 240
Produkt
  • Snabb och effektiv rengöring tillsammans med en högtryckstvätt från Kärcher
  • Extremt varsamt mot material
  • Koncentratets pH-värde ung. 9
  • Rengöringsmedel färdigt för användning (RTU)
  • Kan även användas manuellt
  • Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
  • Tillverkad i Tyskland
Altan & träfasadtvätt RM 624, 3l
Användningsområden
  • Trägolv
  • Terrass
  • Trädgård/terrass/balkongmöbler