Altan & träfasadtvätt RM 624, 3l

Kraftfullt rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formula som erbjuder enastående rengöring tack vare det aktiva rengöringsmedel som även skyddar matrialet mot UV & smuts efteråt. Kan användas på alla behandlade och obehandlade träytor utomhus. Följ instruktion nedan vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean häll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare.