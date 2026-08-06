Universalrengöring RM 555, 3l
Ett kraftfullt rengöringsmedel för husfasader, takrännor, takpannor, trädgårdsredskap etc. Följ instruktion vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean häll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|3
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|Vikt (kg)
|3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|3,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|153 x 115 x 240
Produkt
- Separerar olja/vatten snabbt i oljeseparatorn.
- Löser upp olja, fett och mineralfläckar effektivt
- Extremt varsamt mot material
- neutralt pH
- Rengöringsmedel färdigt för användning (RTU)
- Snabb och effektiv rengöring tillsammans med en högtryckstvätt från Kärcher
- Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
- Tillverkad i Tyskland
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Fordon