Universalrengöring RM 555, 3l

Ett kraftfullt rengöringsmedel för husfasader, takrännor, takpannor, trädgårdsredskap etc. Följ instruktion vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean häll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare.