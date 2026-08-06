Universalrengöring RM 555, 3l

Ett kraftfullt rengöringsmedel för husfasader, takrännor, takpannor, trädgårdsredskap etc. Följ instruktion vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean häll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 3
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
Vikt (kg) 3
Vikt inkl. förpackning (kg) 3,3
Mått (L × B × H) (mm) 153 x 115 x 240
Produkt
  • Separerar olja/vatten snabbt i oljeseparatorn.
  • Löser upp olja, fett och mineralfläckar effektivt
  • Extremt varsamt mot material
  • neutralt pH
  • Rengöringsmedel färdigt för användning (RTU)
  • Snabb och effektiv rengöring tillsammans med en högtryckstvätt från Kärcher
  • Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
  • Tillverkad i Tyskland
Universalrengöring RM 555, 3l
Användningsområden
  • Ytor runt hemmet och i trädgården
  • Fordon
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