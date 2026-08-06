Med en kraftfull och pålitlig 4-takts bensinmotor (Euro 5 ) garanterar vår synkrongenerator PGG 6/1 på 5 kW oberoende strömförsörjning vid byggarbetsplatser, inom jordbruket eller vid arbete i offentliga miljöer. Den stora 25-literstanken möjliggör användning i upp till 10 timmar (6,5 timmar vid full effekt, och den robusta stålramen, punkteringssäkra däck och ett vikbart körhandtag garanterar maximal mobilitet även under tuffa förhållanden. Med två jordade uttag och ett blått husvagnsuttag (samtliga 1-fas AC) med automatisk spänningsregulator (AVR), har maskinen tillräckliga anslutningsalternativ för drift av olika typer av verktyg och utrustning. Den sofistikerade säkerhetstekniken med skydd mot överbelastning och låg oljenivå ger den användarvänliga maskinen ett tillförlitligt skydd mot skador.