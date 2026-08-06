Elektrisk generator PGG 6/1
Med en märkeffekt på 5 kW imponerar den bensindrivna synkrongeneratorn PGG 6/1 med upp till 10 timmars oberoende strömförsörjning i många användningsområden i kommersiella och offentliga miljöer.
Med en kraftfull och pålitlig 4-takts bensinmotor (Euro 5 ) garanterar vår synkrongenerator PGG 6/1 på 5 kW oberoende strömförsörjning vid byggarbetsplatser, inom jordbruket eller vid arbete i offentliga miljöer. Den stora 25-literstanken möjliggör användning i upp till 10 timmar (6,5 timmar vid full effekt, och den robusta stålramen, punkteringssäkra däck och ett vikbart körhandtag garanterar maximal mobilitet även under tuffa förhållanden. Med två jordade uttag och ett blått husvagnsuttag (samtliga 1-fas AC) med automatisk spänningsregulator (AVR), har maskinen tillräckliga anslutningsalternativ för drift av olika typer av verktyg och utrustning. Den sofistikerade säkerhetstekniken med skydd mot överbelastning och låg oljenivå ger den användarvänliga maskinen ett tillförlitligt skydd mot skador.
Egenskaper och fördelar
Enastående användarvänlighetPunkteringsfria hjul garanterar permanent hög mobilitet. Elstart för snabb och bekväm start av bensinmotorn
Optimal driftsäkerhet och säkerhet
Mycket kraftfullSynkrongenerator på 230 V säkerställer en kontinuerlig effekt på 5,5 kW. Kraftfull bensinmotor ger minst 6,5 timmars arbete per tank.
Användning av Kärchers högtryckstvättar
- För användning av högtryckstvättar i områden utan extern strömförsörjning.
- Lämplig för vissa enfas högtryckstvättar.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|230
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|75
|Nominell prestanda (kW)
|5
|Ström (kW)
|5,5
|Drivning
|Bensin
|Cylindervolym (cm³)
|390
|Motoreffekt (kW/hk)
|8,5 / 11,6
|Bränsleförbrukning (l/h)
|3,8
|Tankkapacitet (l)
|25
|Drifttid vid 50 % effekt (h)
|10
|Drifttid vid 100 % effekt (h)
|6,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|92,4
|Vikt utan tillbehör (kg)
|84,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|743 x 713 x 670
Följande ingår
- Driftlägesdisplay
- DC-uteffekt (12 V)
- Säkerhetsklass IP 23
- Skydd för överbelastning och låg oljenivå
- Bränslemätare
- Automatisk spänningsreglering (AVR)
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Användningsområden
- Oberoende strömkälla för arbeten i offentliga miljöer, t.ex. för dammsugare
- Oberoende strömkälla för arbeten inom byggnation, t.ex. för vinkelslipar
- Oberoende strömkälla inom jordbruket, t.ex. högtryckstvättar