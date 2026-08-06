Elektrisk generator PGG 6/1

Med en märkeffekt på 5 kW imponerar den bensindrivna synkrongeneratorn PGG 6/1 med upp till 10 timmars oberoende strömförsörjning i många användningsområden i kommersiella och offentliga miljöer.

Med en kraftfull och pålitlig 4-takts bensinmotor (Euro 5 ) garanterar vår synkrongenerator PGG 6/1 på 5 kW oberoende strömförsörjning vid byggarbetsplatser, inom jordbruket eller vid arbete i offentliga miljöer. Den stora 25-literstanken möjliggör användning i upp till 10 timmar (6,5 timmar vid full effekt, och den robusta stålramen, punkteringssäkra däck och ett vikbart körhandtag garanterar maximal mobilitet även under tuffa förhållanden. Med två jordade uttag och ett blått husvagnsuttag (samtliga 1-fas AC) med automatisk spänningsregulator (AVR), har maskinen tillräckliga anslutningsalternativ för drift av olika typer av verktyg och utrustning. Den sofistikerade säkerhetstekniken med skydd mot överbelastning och låg oljenivå ger den användarvänliga maskinen ett tillförlitligt skydd mot skador.

Egenskaper och fördelar
Elektrisk generator PGG 6/1: Enastående användarvänlighet
Enastående användarvänlighet
Punkteringsfria hjul garanterar permanent hög mobilitet. Elstart för snabb och bekväm start av bensinmotorn
Elektrisk generator PGG 6/1: Optimal driftsäkerhet och säkerhet
Optimal driftsäkerhet och säkerhet
Elektrisk generator PGG 6/1: Mycket kraftfull
Mycket kraftfull
Synkrongenerator på 230 V säkerställer en kontinuerlig effekt på 5,5 kW. Kraftfull bensinmotor ger minst 6,5 timmars arbete per tank.
Användning av Kärchers högtryckstvättar
  • För användning av högtryckstvättar i områden utan extern strömförsörjning.
  • Lämplig för vissa enfas högtryckstvättar.
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 230
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 75
Nominell prestanda (kW) 5
Ström (kW) 5,5
Drivning Bensin
Cylindervolym (cm³) 390
Motoreffekt (kW/hk) 8,5 / 11,6
Bränsleförbrukning (l/h) 3,8
Tankkapacitet (l) 25
Drifttid vid 50 % effekt (h) 10
Drifttid vid 100 % effekt (h) 6,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 92,4
Vikt utan tillbehör (kg) 84,7
Mått (L × B × H) (mm) 743 x 713 x 670

Följande ingår

  • Driftlägesdisplay
  • DC-uteffekt (12 V)
  • Säkerhetsklass IP 23
  • Skydd för överbelastning och låg oljenivå
  • Bränslemätare
  • Automatisk spänningsreglering (AVR)
Elektrisk generator PGG 6/1
Elektrisk generator PGG 6/1
Videos
Användningsområden
  • Oberoende strömkälla för arbeten i offentliga miljöer, t.ex. för dammsugare
  • Oberoende strömkälla för arbeten inom byggnation, t.ex. för vinkelslipar
  • Oberoende strömkälla inom jordbruket, t.ex. högtryckstvättar
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