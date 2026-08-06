Glidsatsen och golvmunstycket EasyFix är en perfekt kombination för att ångtvätta mattor. Golvmunstycket EasyFix kan lätt stickas in i eller tas bort ur glidsatsen – utan att du behöver böja dig. Ångkraften kan snabbt och lätt fräscha upp mattor och få fibrerna att resa sig igen så att de återfår sin elasticitet.