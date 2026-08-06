Mattglidare
Den garanterar även fräscha mattfibrer: Glidsats som enkelt kopplas till golvmunstycket EasyFix. Perfekt för ångtvätt av mattor.
Glidsatsen och golvmunstycket EasyFix är en perfekt kombination för att ångtvätta mattor. Golvmunstycket EasyFix kan lätt stickas in i eller tas bort ur glidsatsen – utan att du behöver böja dig. Ångkraften kan snabbt och lätt fräscha upp mattor och få fibrerna att resa sig igen så att de återfår sin elasticitet.
Egenskaper och fördelar
Kompatibel med golvmunstycket EasyFix
- Det är lätt att ge mattor nytt liv med ånga.
Golvmunstycket EasyFix är lätt att trycka in i och ta ut ur glidsatsen för mattor.
- För praktisk användning utan att behöva böja sig ned.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|357 x 178 x 46
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Användningsområden
- Mattor
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