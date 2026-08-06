Powermunstyckessats
Powermunstyckessatsen innehåller ett powermunstycke inkl. förlängning. Perfekt för enkel, miljövänlig rengöring av ställen som är svåra att komma åt – till exempel i hörn och smala springor.
Powermunstycket och förlängningen ur golvrengöringssatsen ökar märkbart precisionsmunstyckets rengöringskraft. Ångstrålen är ännu mer effektiv och garanterar enkel, miljövänlig rengöring av svåråtkomliga ytor som t.ex. hörn, kanter och springor. Lämpar sig för en mängd olika användningsområden i köket, badrummet eller toaletten.
Egenskaper och fördelar
Smal öppning för ångan
- Ångstrålens rengöringskraft förbättras också.
- Den ökade rengöringskraften gör det lätt att ta bort smuts ur springor och hörn.
Förlängningsdel för precisionsmunstycket
- Kom åt svåråtkomliga ytor utan ansträngning:
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Mått (L × B × H) (mm)
|107 x 21 x 21
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
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