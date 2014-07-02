Torrgångsskydd
Om det inte strömmar något vatten genom pumpen skyddar torrgångsskyddet pumpen mot skador och stänger av den automatiskt. För pumpar med 1”-anslutningsgänga. Lämpar sig också särskilt väl för vattenpumpautomater för hushåll.
Skyddar pumpar och förhindrar torrkörning. En flottörbrytare startar och stoppar pumpen automatiskt och skyddar mot torrkörning. Driftsäkert torrkörningsskydd för trädgårdspumpar, dränkbara tryckpumpar och högtryckspumpar. Torrkörningsskydd med anslutningsgänga på 1" (33,3 mm).
Egenskaper och fördelar
Torrkörningsskydd
- Om inget vatten flödar genom pumpen, t.ex. för att vattenbehållaren är tom, stängs pumpen av automatiskt för att skydda den från skador.
- Särskilt lämplig för tryckstegringspumpar, för automatisk övervakning av vattenbehållaren.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Gul
|Vikt (kg)
|0,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|135 x 100 x 197
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- För trädgårdsbevattning från regntunna, cisterner eller brunnar, t.ex. med sprinklers.