Satsen med EasyFix-golvrengöringsdukar inkluderar två högabsorberande och slitstarka golvdukar av högkvalitativa fina fiber för användning med EasyFix-golvmunstycket. Textilväven med en speciell öglestruktur säkerställer särskilt bra smutsupptagning. Den höga ånggenomsläppligheten möjliggör utmärkta och hygieniska rengöringsresultat – även hörn och kanter rengörs på nolltid. Tack vare kardborresystemet kan golvrengöringsdukarna enkelt och snabbt fästas på ångtvättens golvmunstycke: tryck bara fast dem på EasyFix-golvmunstycket, så är du klar. Under arbetet förblir duken på plats och kan inte glida grunt. Efter rengöringen kan den använda trasan tas av från EasyFix-golvmunstycket utan att du behöver komma i kontakt med smutsen: trampa helt enkelt på fotfliken på duken och dra golvmunstycket uppåt och bort från den.