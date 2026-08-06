Universella golvrengöringsdukar till EasyFix

Universella golvrengöringsdukar av högkvalitativa fina fiber är perfekta för avlägsnande av envis smuts med ångtvätten. Kardborresystemet gör att du inte vidrör smutsen vid dukbyte.

Satsen med EasyFix-golvrengöringsdukar inkluderar två högabsorberande och slitstarka golvdukar av högkvalitativa fina fiber för användning med EasyFix-golvmunstycket. Textilväven med en speciell öglestruktur säkerställer särskilt bra smutsupptagning. Den höga ånggenomsläppligheten möjliggör utmärkta och hygieniska rengöringsresultat – även hörn och kanter rengörs på nolltid. Tack vare kardborresystemet kan golvrengöringsdukarna enkelt och snabbt fästas på ångtvättens golvmunstycke: tryck bara fast dem på EasyFix-golvmunstycket, så är du klar. Under arbetet förblir duken på plats och kan inte glida grunt. Efter rengöringen kan den använda trasan tas av från EasyFix-golvmunstycket utan att du behöver komma i kontakt med smutsen: trampa helt enkelt på fotfliken på duken och dra golvmunstycket uppåt och bort från den.

Egenskaper och fördelar
Universella golvrengöringsdukar till EasyFix: Mikrofiber av premiumkvalitet
Mikrofiber av premiumkvalitet
Den särskilda öglestrukturen i duken säkerställer extra bra smutsupptagning och grundliga rengöringsresultat på alla förseglade hårda ytor. Kan maskintvättas i upp till 60°C. Använd inte sköljmedel.
Universella golvrengöringsdukar till EasyFix: Praktiskt system med kardborreband
Praktiskt system med kardborreband
Golvrengöringsduk som lätt ansluts till golvmunstycket genom att trycka på det. Golvrengöringsduken glider inte vid rengöring.
Universella golvrengöringsdukar till EasyFix: Rem nedtill på golvrengöringsduken
Rem nedtill på golvrengöringsduken
Du behöver inte komma i kontakt med smuts när du byter duk. Ställ dig bara på den nedre remmen och dra golvmunstycket bort och uppåt. Användningsområde (t.ex. för separation av kök och badrum) kan anges i ett fält på fotfliken.
Golvrengöringsduk som täcker alla sidor av golvmunstycket
  • För rengöring av hörn, kanter och andra svåråtkomliga områden utan ansträngning.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Vit
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 345 x 115 x 10
Användningsområden
  • Förseglade hårda golv som parkett, laminat, kork, sten, linoleum och PVC
  • Hårda golv
  • Kakel