Podaljšek povezuje vse modele KHB- in OC 6-18 ter njihove dodatke s pomočjo adapterja Quick Connect. Omogoča ergonomsko delo in s povečanjem razdalje uporabnika v veliki meri zaščiti tudi pred škropljenjem vode. Podaljšek je združljiv z vsemi modeli KHB- in OC 6-18. Njegova uporaba zahteva dodatke z adapterjem Quick Connect, kot je MJ 24 Multi Jet.