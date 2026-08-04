Podaljšek cevi

Podaljšek razpršilne cevi poveča doseg za 0,4 metra. Za udobnejše in učinkovitejše čiščenje težko dostopnih mest. Primeren za vse Kärcherjeve čistilnike KHB in OC 6-18 dodatke.

Podaljšek povezuje vse modele KHB- in OC 6-18 ter njihove dodatke s pomočjo adapterja Quick Connect. Omogoča ergonomsko delo in s povečanjem razdalje uporabnika v veliki meri zaščiti tudi pred škropljenjem vode. Podaljšek je združljiv z vsemi modeli KHB- in OC 6-18. Njegova uporaba zahteva dodatke z adapterjem Quick Connect, kot je MJ 24 Multi Jet.

Značilnosti in prednosti
Priključitev dodatkov Kärcher KHB in OC 6-18 z adapterjem Quick Connect
  • Ergonomsko delo in učinkovita zaščita pred pršečo vodo.
Barvne oznake na bajonetnem priključku
  • Jasno razlikovanje od dodatne opreme za visokotlačne čistilnike.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,137
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,208
Mere (D × Š × V) (mm) 384 x 40 x 37