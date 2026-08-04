Podaljšek cevi
Podaljšek razpršilne cevi poveča doseg za 0,4 metra. Za udobnejše in učinkovitejše čiščenje težko dostopnih mest. Primeren za vse Kärcherjeve čistilnike KHB in OC 6-18 dodatke.
Podaljšek povezuje vse modele KHB- in OC 6-18 ter njihove dodatke s pomočjo adapterja Quick Connect. Omogoča ergonomsko delo in s povečanjem razdalje uporabnika v veliki meri zaščiti tudi pred škropljenjem vode. Podaljšek je združljiv z vsemi modeli KHB- in OC 6-18. Njegova uporaba zahteva dodatke z adapterjem Quick Connect, kot je MJ 24 Multi Jet.
Značilnosti in prednosti
Priključitev dodatkov Kärcher KHB in OC 6-18 z adapterjem Quick Connect
- Ergonomsko delo in učinkovita zaščita pred pršečo vodo.
Barvne oznake na bajonetnem priključku
- Jasno razlikovanje od dodatne opreme za visokotlačne čistilnike.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,137
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,208
|Mere (D × Š × V) (mm)
|384 x 40 x 37