RM 511 6x17g Descaling powder EU, 17g

Účinne odvápňuje parné čističe a iné horúcovodné stroje, ako napríklad rýchlovarné kanvice alebo kávovary – pre dlhú životnosť a nízku spotrebu energie.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (g) 6 x 17
Jednotka balenia (Kus(y)) 15
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 205 x 125 x 20
Oblasti využitia
  • Odvápňovací prostriedok pre parné čističe Kärcher
  • Odvápňovací prostriedok pre kávovary, rýchlovarné kanvice, atď.