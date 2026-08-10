Rotačná tryska, veľká, 035

Rotačná tryska – rotujúci bodový prúd, 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske a keramickému ložiskovému krúžku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C.

Tryska na nečistoty s rotačným prúdom ponúka 10-krát lepší čistiaci výkon. Keramická tryska a keramický ložiskový krúžok pre dlhú životnosť. Ďalšie údaje: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 ° C.

Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 300
Tlak (bar) max. 300
Teplota (°C) max. 85
Veľkosť trysky ( ) 35
Veľkosť veľká
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5