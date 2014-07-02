Rýchlospojka
Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nadstavcov a príslušenstva. Optimálne prispôsobená na striekacie zariadenie Kärcher, vhodná pre rozhranie pištole a pracovného nadstavca. S vnútorným závitom M22 x 1,5.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnosť (g)
|320
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
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