Rýchlospojka

Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nadstavcov a príslušenstva. Optimálne prispôsobená na striekacie zariadenie Kärcher, vhodná pre rozhranie pištole a pracovného nadstavca. S vnútorným závitom M22 x 1,5.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit M22 x 1,5
Hmotnosť (g) 320
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Príslušenstvo
Rýchlospojka náhradný diel

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