Sada power kefiek
So súpravou power kief sa aj odolné nečistoty a usadeniny odstránia rýchlo a ľahko a bez zanechania akýchkoľvek zvyškov. Zvlášť vhodné na použitie na mriežkach na rúry alebo griloch.
Súprava sa skladá z dvoch mosadzných kefiek a dvoch power kefiek a jej ultra silný čistiaci výkon z nej robí pôsobivý každodenný doplnok k ostatným kruhovým kefkám. Odolné štetiny, ktoré sa opotrebovávajú veľmi pomaly, uľahčujú odstraňovanie odolných nečistôt a usadenín – napríklad na roštoch aleb griloch. Vďaka extrémne dlhotrvajúcim štetinám sú okrúhle kefy silou medzi kefkami parného čističa. Ideálne na použitie na necitlivých povrchoch.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|26 x 26 x 40
Video
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Grilovanie
- Rúra
- Priľnuté nečistoty