Sada power kefiek

So súpravou power kief sa aj odolné nečistoty a usadeniny odstránia rýchlo a ľahko a bez zanechania akýchkoľvek zvyškov. Zvlášť vhodné na použitie na mriežkach na rúry alebo griloch.

Súprava sa skladá z dvoch mosadzných kefiek a dvoch power kefiek a jej ultra silný čistiaci výkon z nej robí pôsobivý každodenný doplnok k ostatným kruhovým kefkám. Odolné štetiny, ktoré sa opotrebovávajú veľmi pomaly, uľahčujú odstraňovanie odolných nečistôt a usadenín – napríklad na roštoch aleb griloch. Vďaka extrémne dlhotrvajúcim štetinám sú okrúhle kefy silou medzi kefkami parného čističa. Ideálne na použitie na necitlivých povrchoch.

Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 26 x 26 x 40

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Oblasti využitia
  • Grilovanie
  • Rúra
  • Priľnuté nečistoty