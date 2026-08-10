Súprava abrazívnych utierok na podlahu Power EasyFix
Dve utierky pre dôkladné a hygienické čistenie tvrdých podláh so stredne odolnými až odolnými nečistotami.
Sada utierok na čistenie podláh Power EasyFix obsahuje dve vysokokvalitné utierky na dôkladné a hygienické čistenie parným čističom. Ultraabrazívna tkanina má vyšší podiel abrazívnych vlákien pre obzvlášť jednoduché odstránenie odolných nečistôt. Abrazívna tkanina podporuje odstraňovanie nečistôt abrazívnymi vláknami a ponúka vynikajúci zber nečistôt s ďalšími mäkkými textilnými časťami, napríklad pri utieraní po vyčistení ultraabrazívnou utierkou. Vďaka systému suchého zipsu je možné utierky ľahko a rýchlo pripevniť k podlahovej hubici parného čističa: jednoducho zatlačte utierku na čistenie podlahy na podlahovú hubicu EasyFix a máte hotovo. Počas práce zostáva utierka bezpečne na mieste. Po vyčistení je možné použitú utierku vybrať z podlahovej hubice EasyFix bez kontaktu s nečistotami: jednoducho stúpte nohou na pútko na utierke a vytiahnite podlahovú hubicu nahor a preč od nej.
Vlastnosti a výhody
Vysoko kvalitná zmes vlákien
- Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
- Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Pohodlný systém so suchým zipsom
- Jednoduché pripevnenie podlahovej utierky k podlahovej hubici pritlačením.
- Utierka sa pri čistení nezošmykuje.
Pútko na jednoduché odstránenie utierky
- Pri výmene utierky nedochádza ku kontaktu so špinou: jednoducho pristúpte nohou pútko a podlahovú hubicu odtiahnite smerom nahor.
- Oblasť použitia (napr. oddelenie kuchyne a kúpeľne) sa dá nastaviť nožným spínačom na hubici.
Utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
- Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Kamenné podlahy
- Tvrdé podlahy
- Obkladačky