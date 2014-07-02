Súprava hubíc: štrbinová hubica, hubica na čalúnenie, sacia kefa, ID 35
Súprava hubíc pre všetky NT vysávače s príslušenstvom s priemerom 35 obsahuje štrbinovú hubicu, hubicu na čalúnenie, saciu kefu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|210 x 120 x 40
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Kompatibilné stroje
- Batohový batériový vysávač BVL 5/1 Bp Pack
- Batohový vysávač BVL 3/1 Bp Anniversary Edition
- Batohový vysávač BVL 3/1 Bp Pack
- Mokro-suchý vysávač NT 35/1 Tact Bs
- Mokro-suchý vysávač NT 35/1 Tact Te M
- Mokro-suchý vysávač NT 45/1 Tact Te H
- Mokro-suchý vysávač NT 45/1 Tact Te M
- Mokro-suchý vysávač NT 55/1 Tact Bs
- Mokro-suchý vysávač NT 55/1 Tact Te M
- Mokro-suchý vysávač NT 75/1 Tact Me Te H
- NT 14/1 Ap Adv
- NT 14/1 Ap Te Adv
- Suchý vysávač T 10/1
- Suchý vysávač T 10/1 Adv HEPA
- Suchý vysávač T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition
- Suchý vysávač T 12/1
- Suchý vysávač T 12/1 Edition
- Suchý vysávač T 12/1 Hf
- Suchý vysávač T 12/1 eco!efficiency
- Suchý vysávač T 15/1 *EU
- Suchý vysávač T 15/1 HEPA
- Suchý vysávač T 7/1 Classic
- Suchý vysávač T 7/1 eco!efficiency
- T 8/1 L