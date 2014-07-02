Súprava hubíc: štrbinová hubica, hubica na čalúnenie, sacia kefa, ID 35

Súprava hubíc pre všetky NT vysávače s príslušenstvom s priemerom 35 obsahuje štrbinovú hubicu, hubicu na čalúnenie, saciu kefu.

Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Štandardný priemer ( ) ID 35
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 210 x 120 x 40

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