Подовжувальний шланг до SC 1
За допомогою подовжувального шлангу ручним пароочисником SC 1 можна очистити навіть важкодоступні місця - такі, як кути та ніші.
За допомогою подовжувального шлангу ручним пароочисником SC 1 можна очистити навіть важкодоступні місця - такі, як кути та ніші. До нього приєднується будь насадка до пароочисника Керхер.
Особливості та переваги
Підходить до всіх насадок
- До шлангу можна під'єднати ручну насадку, круглу щітку або потужне сопло.
Гнучкий подовжувальний шланг для полегшення очищення
- Просте очищення важкодоступних місць.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,245
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,378
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|375 x 51 x 220
Області застосування
- Робочі поверхні на кухні
- Для очищення водостоків
- Змішувач для умивальника / раковини
- Крани
- Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
Запчастини для Подовжувальний шланг до SC 1
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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