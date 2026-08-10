Подовжувальний шланг до SC 1

За допомогою подовжувального шлангу ручним пароочисником SC 1 можна очистити навіть важкодоступні місця - такі, як кути та ніші.

За допомогою подовжувального шлангу ручним пароочисником SC 1 можна очистити навіть важкодоступні місця - такі, як кути та ніші. До нього приєднується будь насадка до пароочисника Керхер.

Особливості та переваги
Підходить до всіх насадок
  • До шлангу можна під'єднати ручну насадку, круглу щітку або потужне сопло.
Гнучкий подовжувальний шланг для полегшення очищення
  • Просте очищення важкодоступних місць.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,245
Вага (з упаковкою) (кг) 0,378
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 375 x 51 x 220
Області застосування
  • Робочі поверхні на кухні
  • Для очищення водостоків
  • Змішувач для умивальника / раковини
  • Крани
  • Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
Запчастини для Подовжувальний шланг до SC 1

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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