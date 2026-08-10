Набор одноразовых салфеток для пароочистителей SC
Набор 15 одноразовых салфеток к насадке для пола EasyFix для быстрого и гигиенической очистки твердых поверхностей. Желтые полоски застежки-липучки позволяют легко крепить ткань к насадке.
Набор одноразовых салфеток к насадке для пола EasyFix содержит 15 инновационных одноразовых салфеток, изготовленных из высококачественного впитывающего материала. Когда вам нужно быстро убрать, у вас всегда есть чистая ткань под рукой - для еще более простой и гигиенической чистки на всех твердых поверхностях. Даже углы и края легко очищаются. Благодаря застежке-липучке одноразовую ткань можно быстро и легко прикрепить к насадке для пола EasyFix пароочистителя: просто прижмите насадку для пола EasyFix на сторону ткани, на которой желтые полоски и она готова к использованию. После очистки ткань можно легко утилизировать с бытовым мусором - тем самым избавляя вас от утомительных и трудоемких усилий по стирке грязной ткани.
Особенности и преимущества
Чистая ткань всегда наготове
- Для блестящих результатов очистки.
Просто и гигиенично без необходимости стирки
- Одноразовая салфетка освобождает вас от утомительных и трудоемких усилий по стирке грязной ткани.
Удобная система застежка-липучка
- Простое и быстрое крепление ткани благодаря желтым полоскам с удобной системой застежек-липучек.
- Во время уборки пола ткань не соскальзывает.
Одноразовая салфетка покрывает все стороны насадки для пола
- Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Высококачественный и ультра-абсорбирующий материал
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,127
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,24
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|340 x 118 x 3
Совместимая техника
Области применения
- Твердые полы
- Кафель