Набір одноразових серветок для пароочисників SC
Набір 15 одноразових серветок до насадки для підлоги EasyFix для швидкого та гігієнічного очищення твердих поверхонь. Жовті смужки застібки-липучки дозволяють легко кріпити тканину до насадки.
Набір одноразових серветок до насадки для підлоги EasyFix містить 15 інноваційних одноразових серветок, виготовлених з високоякісного вбираючого матеріалу. Коли вам потрібно швидко прибрати, у вас завжди є чиста тканина під рукою - для ще більш простої та гігієнічної чистки на всіх твердих поверхнях. Навіть кути і краї легко очищуються. Завдяки застібці-липучці одноразову тканину можна швидко та легко прикріпити до насадки для підлоги EasyFix пароочищувача: просто притисніть насадку для підлоги EasyFix на сторону тканини, на якій є жовті смужки і вона готова до використання. Після очищення тканину можна легко утилізувати з побутовим сміттям - тим самим позбавляючи вас від стомлюючих і трудомістких зусиль з прання брудної тканини.
Особливості та переваги
Чиста тканина завжди напоготові
- Для блискучих результатів очищення.
Просто та гігієнічно без необхідності прання
- Одноразова серветка звільняє вас від стомлюючих і трудомістких зусиль з прання брудної тканини.
Зручна система застібка-липучка
- Просте та швидке кріплення тканини завдяки жовтим смужкам із зручною системою застібок-липучок.
- Під час прибирання підлоги тканина не зісковзує.
Одноразова серветка покриває всі боки насадки для підлоги
- Для легкого очищення кутів, країв і інших важкодоступних місць.
Високоякісний та ультра-абсорбуючий матеріал
- Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,127
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,24
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|340 x 118 x 3
Сумісна техніка
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Кахель