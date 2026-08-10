Набір одноразових серветок до насадки для підлоги EasyFix містить 15 інноваційних одноразових серветок, виготовлених з високоякісного вбираючого матеріалу. Коли вам потрібно швидко прибрати, у вас завжди є чиста тканина під рукою - для ще більш простої та гігієнічної чистки на всіх твердих поверхнях. Навіть кути і краї легко очищуються. Завдяки застібці-липучці одноразову тканину можна швидко та легко прикріпити до насадки для підлоги EasyFix пароочищувача: просто притисніть насадку для підлоги EasyFix на сторону тканини, на якій є жовті смужки і вона готова до використання. Після очищення тканину можна легко утилізувати з побутовим сміттям - тим самим позбавляючи вас від стомлюючих і трудомістких зусиль з прання брудної тканини.