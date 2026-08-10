Накладка на насадку EasyFix - это мечта для чистки ковров. Накладка легко фиксируется на насадке для пола EasyFix, и также легко снимается. С помощью накладки можно легко и удобно освежить текстильные напольные покрытия. Волокна ковровых покрытий восстанавливают свою упругость под действием силы пара.