Накладка для чистки ковров
Позволяет легко и удобно освежать ковровые напольные покрытия. Совместима с насадкой для пола EasyFix.
Накладка на насадку EasyFix - это мечта для чистки ковров. Накладка легко фиксируется на насадке для пола EasyFix, и также легко снимается. С помощью накладки можно легко и удобно освежить текстильные напольные покрытия. Волокна ковровых покрытий восстанавливают свою упругость под действием силы пара.
Особенности и преимущества
Легкая глажка рукавов
- Удобное освежение ковровых напольных покрытий паром.
Для освежения одежды и ткани (например, шторы, мужские костюмы)
- Удобство в обращении, отсутствие наклонов.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,107
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,259
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|357 x 178 x 46
Совместимая техника
Области применения
- Ковровое покрытие
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