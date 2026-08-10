Накладка на насадку EasyFix - це мрія для чищення килимів. Накладка легко фіксується на насадці для підлоги EasyFix, і також легко знімається. За допомогою накладки можна легко і зручно освіжити текстильні покриття. Волокна килимових покриттів відновлюють свою пружність під дією сили пари.