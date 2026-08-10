Накладка для чищення килимів

Дозволяє легко і зручно освіжати килимові покриття для підлоги. Сумісна з насадкою для підлоги EasyFix.

Накладка на насадку EasyFix - це мрія для чищення килимів. Накладка легко фіксується на насадці для підлоги EasyFix, і також легко знімається. За допомогою накладки можна легко і зручно освіжити текстильні покриття. Волокна килимових покриттів відновлюють свою пружність під дією сили пари.

Особливості та переваги
Сумісна з насадкою для підлоги EasyFix
  • За допомогою пари легко дати килимам нове життя.
Накладка для килима легко закріплюється на насадці для підлоги EasyFix і знімається з неї
  • Зручність у користуванні, відсутність нахилів.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,107
Вага (з упаковкою) (кг) 0,259
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 357 x 178 x 46
Області застосування
  • Килимове покриття.
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