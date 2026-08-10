Накладка для чищення килимів
Дозволяє легко і зручно освіжати килимові покриття для підлоги. Сумісна з насадкою для підлоги EasyFix.
Накладка на насадку EasyFix - це мрія для чищення килимів. Накладка легко фіксується на насадці для підлоги EasyFix, і також легко знімається. За допомогою накладки можна легко і зручно освіжити текстильні покриття. Волокна килимових покриттів відновлюють свою пружність під дією сили пари.
Особливості та переваги
Сумісна з насадкою для підлоги EasyFix
- За допомогою пари легко дати килимам нове життя.
Накладка для килима легко закріплюється на насадці для підлоги EasyFix і знімається з неї
- Зручність у користуванні, відсутність нахилів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,107
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,259
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|357 x 178 x 46
Сумісна техніка
Області застосування
- Килимове покриття.
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