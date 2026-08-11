Щетка для очистки швов XXL
Простая и эффективная очистка швов без химикатов. Большая щетка XXL для очистки швов с гибким шарниром незаменима для очистки самых разных межплиточных швов.
Щетка XXL для очистки швов – невероятно полезная принадлежность для очистки паром. С этой щеткой трудоемкая задача по очистке цементных межплиточных швов превращается в детскую забаву. Щетка легко насаживается на удлинительные трубки, что позволяет работать в удобном положении стоя. Гибкий шарнир щетки обеспечивает удобство при очистке швов, как на полу, так и на стенах. Пар быстро и равномерно распределяется по щетке и проникает в труднодоступные места. Размер щетки для очистки швов, а также расположение щетины в один ряд позволяют обрабатывать максимальную площадь за минимальное время. Необыкновенно простая и быстрая очистка – без каких-либо химикатов. В случае износа щетины всю щеточную полоску можно легко заменить.
Особенности и преимущества
Расположение щетиныРасположенная в один ряд щетина обеспечивает высокую точность и эффективность очистки швов. Щетка XXL для очистки швов быстро и эффективно удаляет въевшуюся грязь в глубоких швах. Швы в ванной и на кухне снова выглядят как новые.
Подвижное шарнирное соединениеГибкий шарнир щетки XXL позволяет без особых усилий очищать швы в разных положениях и под разными углами. Использование щетки вместе с удлинительными трубками нашего пароочистителя становится невероятно удобным по сравнению с очисткой вручную. Всю работу можно выполнять стоя в удобном положении.
Высокое качество материала щетинокБольшой срок службы благодаря исключительно износостойкой щетине. Для очистки цементных швов, не подходит для силиконовых швов.
Сменная щеточная полоска
- Если щетина пришла в негодность всю щеточную полоску можно легко вынуть и заменить на новую.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,12
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,194
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|156 x 39 x 217
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Совместимая техника
Области применения
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
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