Щітка XXL для очищення швів - неймовірно корисне приладдя для очищення парою. З цією щіткою трудомістке завдання з очищення цементних міжплиткових швів перетворюється на дитячу забаву. Щітка легко насаджується на подовжувальні трубки, що дає змогу працювати в зручному положенні стоячи. Гнучкий шарнір щітки забезпечує зручність під час очищення швів, як на підлозі, так і на стінах. Пара швидко і рівномірно розподіляється по щітці і проникає у важкодоступні місця. Розмір щітки для очищення швів, а також розташування щетини в один ряд дають змогу обробляти максимальну площу за мінімальний час. Незвичайно просте і швидке очищення - без будь-яких хімікатів. У разі зносу щетини всю щіткову смужку можна легко замінити.