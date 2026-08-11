Щітка для очищення швів XXL
Просте та ефективне очищення швів без хімікатів. Велика щітка XXL для очищення швів з гнучким шарніром незамінна для очищення найрізноманітніших міжплиткових швів.
Щітка XXL для очищення швів - неймовірно корисне приладдя для очищення парою. З цією щіткою трудомістке завдання з очищення цементних міжплиткових швів перетворюється на дитячу забаву. Щітка легко насаджується на подовжувальні трубки, що дає змогу працювати в зручному положенні стоячи. Гнучкий шарнір щітки забезпечує зручність під час очищення швів, як на підлозі, так і на стінах. Пара швидко і рівномірно розподіляється по щітці і проникає у важкодоступні місця. Розмір щітки для очищення швів, а також розташування щетини в один ряд дають змогу обробляти максимальну площу за мінімальний час. Незвичайно просте і швидке очищення - без будь-яких хімікатів. У разі зносу щетини всю щіткову смужку можна легко замінити.
Особливості та переваги
Розташування щетинокРозташована в один ряд щетина забезпечує високу точність і ефективність очищення швів. Щітка XXL для очищення швів швидко й ефективно видаляє бруд, що в'ївся, у глибоких швах. Шви у ванній і на кухні знову виглядають як нові.
Маневрений шарнірГнучкий шарнір щітки XXL дає змогу без особливих зусиль очищати шви в різних положеннях і під різними кутами. Використання щітки разом із подовжувальними трубками нашого пароочисника стає неймовірно зручним порівняно з очищенням вручну. Всю роботу можна виконувати стоячи в зручному положенні.
Висока якість матеріалу щетинокВеликий термін служби завдяки виключно зносостійкій щетині. Для очищення цементних швів, не підходить для силіконових швів.
Змінна щіткова смужка
- Якщо щетина прийшла в непридатність всю щіткову смужку можна легко вийняти і замінити на нову.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,12
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,194
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|156 x 39 x 217
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
Запчастини для Щітка для очищення швів XXL
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