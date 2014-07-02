Струйная трубка 360° VP 180 S
Короткая струйная трубка для моек серии K 5–K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.
Короткая струйная трубка для моек серии K 5 – K 7 с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.
Особенности и преимущества
Плавная регулировка
- Давление регулируется в зависимости от задач очистки
Экономия времени
- Исключается необходимость в замене струйных трубок.
С поворачивающимся шарниром в диапазоне 360°
- Регулировка на 360°
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,183
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,224
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|166 x 42 x 62
Области применения
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Колесные ниши
- Для цветочных горшков.
- Для очистки мусорных контейнеров.