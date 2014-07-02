Струйная трубка 360° VP 180 S

Короткая струйная трубка для моек серии K 5–K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.

Короткая струйная трубка для моек серии K 5 – K 7 с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.

Особенности и преимущества
Плавная регулировка
  • Давление регулируется в зависимости от задач очистки
Экономия времени
  • Исключается необходимость в замене струйных трубок.
С поворачивающимся шарниром в диапазоне 360°
  • Регулировка на 360°
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,183
Масса (с упаковкой) (кг) 0,224
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 166 x 42 x 62

Видео

Области применения
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Колесные ниши
  • Для цветочных горшков.
  • Для очистки мусорных контейнеров.
