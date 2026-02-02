Autohubice WD / SE

S automobilovou hubicí můžete pohodlně a důkladně vyčistit textilní povrchy v autě i v okolí domu.

S praktickou automobilovou hubicí pro váš víceúčelový vysavač můžete rychle a bez námahy vysávat textilní povrchy v autě, včetně kufru, autosedaček, zadních sedadel a prostoru na nohy. Hubice je také vhodná pro vysávání čalouněných povrchů, čalouněného nábytku a matrací v domácnosti.

Charakteristické znaky a výhody
Optimalizovaná hubice v novém designu pro spolehlivé odstranění nečistot
Autohubice je praktická, skvěle padne do ruky a snadno se používá
Vhodné pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher Home & Garden a tepovače.
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Standardní jmenovitý průměr (mm) NW 35
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 258 x 105 x 40
Oblasti použití
  • Zavazadlový prostor
  • Autosedačky
  • Zadní sedadlo
  • Prostor pro nohy
  • Podlážky
  • Čalounění
  • Čalouněný nábytek
  • Matrace