Autohubice WD / SE
S automobilovou hubicí můžete pohodlně a důkladně vyčistit textilní povrchy v autě i v okolí domu.
S praktickou automobilovou hubicí pro váš víceúčelový vysavač můžete rychle a bez námahy vysávat textilní povrchy v autě, včetně kufru, autosedaček, zadních sedadel a prostoru na nohy. Hubice je také vhodná pro vysávání čalouněných povrchů, čalouněného nábytku a matrací v domácnosti.
Charakteristické znaky a výhody
Optimalizovaná hubice v novém designu pro spolehlivé odstranění nečistot
Autohubice je praktická, skvěle padne do ruky a snadno se používá
Vhodné pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher Home & Garden a tepovače.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Standardní jmenovitý průměr (mm)
|NW 35
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|258 x 105 x 40
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Zavazadlový prostor
- Autosedačky
- Zadní sedadlo
- Prostor pro nohy
- Podlážky
- Čalounění
- Čalouněný nábytek
- Matrace