G 180 Q PC

Charakteristické znaky a výhody
Quick Connect
  • Systém rchlospojky pro pohodlné připojení pistole a vysokotlaké hadice.
Bajonetový uzávěr
  • Umožňuje připojení veškerého Kärcher příslušenství
Aplikace čisticího prostředku bez postřikovací pistole přímo pomocí spouštěcí pistole
  • Lepší uvolnění špíny a účinné čištění.
Dětská pojistka
  • Spuštění pistole blokováno pojistkou
Kompatibilní se všemi tlakovými myčkami Kärcher tříd K 2-K 7 s adaptérem Quick Connect.
  • Ideální pro následnou modernizaci a výměnu. 
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 548 x 191 x 38