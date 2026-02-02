G 180 Q PC
Charakteristické znaky a výhody
Quick Connect
- Systém rchlospojky pro pohodlné připojení pistole a vysokotlaké hadice.
Bajonetový uzávěr
- Umožňuje připojení veškerého Kärcher příslušenství
Aplikace čisticího prostředku bez postřikovací pistole přímo pomocí spouštěcí pistole
- Lepší uvolnění špíny a účinné čištění.
Dětská pojistka
- Spuštění pistole blokováno pojistkou
Kompatibilní se všemi tlakovými myčkami Kärcher tříd K 2-K 7 s adaptérem Quick Connect.
- Ideální pro následnou modernizaci a výměnu.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|548 x 191 x 38