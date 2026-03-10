Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)
Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.
Pěnovací tryska Connect 'n' Clean FJ 10 C s ultrapěnovým čističem. Rychlovýměnný systém pro nanášení čisticího prostředku umožňuje snadnou výměnu mezi různými čisticími prostředky pouze jedním cvaknutím. Pohodlná regulace dávkování čisticího prostředku na pěnovací trysce (žluté tlačítko). Plochu tryskání lze dle potřeby otáčet. Vhodná pro všechny vysokotlaké čističe Kärcher tříd K2 - K7.
Charakteristické znaky a výhody
Inovativní pěnovací tryska
- Vytvoření a nanesení účinné pěny.
V sadě
- Praktická sada s různými čisticími prostředky.
Systém rychlé výměny
- Rychlá a pohodlná výměna čisticích prostředků pouze jedním kliknutím.
Dávkování čisticích prostředků
- Uživatelsky regulovaná spotřeba čisticích prostředků
Průhledná nádrž na čišticí prostředky
- Objem nádoby je viditelný v každém okamžiku
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|antracit
|Hmotnost (kg)
|1,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|102 x 201 x 260
|Kompatibilita
|Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
- G 4.10 M s benzinovým pohonem
- G 7.10 M s benzinovým pohonem
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home
- K 2 Compact Home model 2019
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition Home
- K 2.120
- K 2.200 Balcony
- K 2.300
- K 2.390 T50 *EU
- K 2.425
- K 2.425 T50
- K 2.800 eco!ogic
- K 25 SILENT Limited Edition
- K 3
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact UM Limitovaná edice
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home + rotační kartáč
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.650 KTM Special Edition
- K 4.800 eco!ogic
- K 5 Classic *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 eco!ogic Home T250 *EU
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car and Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home + rotační kartáč
- K 5 Home
- K 5 Power Control Home set
- K 5 Premium *EU
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home *EU
- K 5.530 T400 Special Edition
- K 5.600
- K 5.600 T 200
- K 5.610 T250
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 5.800 eco!ogic
- K 7 Car
- K 7 Classic *EU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T400
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium eco!ogic
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7.650
- K 7.650 T400 *EU
- K 7.700 *EU
- K 7.710 T 400
- K 7.800 eco!ogic
Oblasti použití
- Vozidla
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Obytné vozy
Náhradní díly Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.