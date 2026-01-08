De ekstremt holdbare, 3-lags KFI 487 fleecefilterposer imponerer under brug takket være deres høje sugestyrke og støvfiltrering. De er også ideelt egnet til krævende anvendelser, f.eks. til støvsugning af groft og fugtigt snavs. Filterposerne blev lavet som en kundetilpasning til Kärcher WD 4-6, KWD 4-6 og MV 4-6 våde- og tørstøvsugere. De kan bruges til SE 5, SE 6, SE 5.100 og SE 6.100 tæpperensere fra Kärcher. Der er 4 poser inkluderet i leveringsomfanget.