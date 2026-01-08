Fleecefilterposer KFI 487
Ekstremt holdbar fleecefilterpose, ideel til støvsugning af tørt og fugtigt snavs. Egnet til Kärchers våde- og tørstøvsugere og tæpperensere.
De ekstremt holdbare, 3-lags KFI 487 fleecefilterposer imponerer under brug takket være deres høje sugestyrke og støvfiltrering. De er også ideelt egnet til krævende anvendelser, f.eks. til støvsugning af groft og fugtigt snavs. Filterposerne blev lavet som en kundetilpasning til Kärcher WD 4-6, KWD 4-6 og MV 4-6 våde- og tørstøvsugere. De kan bruges til SE 5, SE 6, SE 5.100 og SE 6.100 tæpperensere fra Kärcher. Der er 4 poser inkluderet i leveringsomfanget.
Funktioner og fordele
Trelags fleece materiale.
- Til høj sugeevne og høj støvfiltrering under brug.
- Ekstremt rivefast, ideel til kraftig anvendelse.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|4
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 190 x 13
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Støvsugning af tørt snavs.
- Fjerner alle typer vådt og tørt dagligdags snavs.