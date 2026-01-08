KFI 3310 patronfilteret gør det muligt at våde- og tørstøvsuge uden alle de frustrerende afbrydelser, der kommer af at skifte filteret. Patronfilteret kan nemt sættes i og fjernes igen ved at dreje det - med ingen ekstra låseelementer påkrævet. Lavet som en kundetilpasning til Kärcher Home & Garden Våde- og tørstøvsugerne WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3, MV 2 og MV 3, samt til Kärcher SE 4, SE 4001 og SE 4002 tæpperenserne.