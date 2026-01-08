Patronfilter WD/SE i 1 stykke KFI 3310

Patronfilteret til at suge fint og groft snavs og væsker op, uden behov for at skifte filteret. Egnet til Kärcher Home & Garden våde- og tørstøvsugere og tæpperensere.

KFI 3310 patronfilteret gør det muligt at våde- og tørstøvsuge uden alle de frustrerende afbrydelser, der kommer af at skifte filteret. Patronfilteret kan nemt sættes i og fjernes igen ved at dreje det - med ingen ekstra låseelementer påkrævet. Lavet som en kundetilpasning til Kärcher Home & Garden Våde- og tørstøvsugerne WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3, MV 2 og MV 3, samt til Kärcher SE 4, SE 4001 og SE 4002 tæpperenserne.

Funktioner og fordele
Patronfilter
  • Våde- og tørstøvsugere uden også at skulle skifte filteret.
  • Simpelt filtervedhæftelse og fjernes ved at blive vredet, uden nogen ekstra låseelementer krævet.
Egnet til Kärchers våd- og tørstøvsugere WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3, MV 2, MV 3.
Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 1
Farve brun
Vægt (kg) 0,3
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 122 x 122 x 115
Anvendelsesområder
  • Fint snavs.
  • Fjerner groft snavs (f.eks. i værkstedet, garagen eller kælder).
  • Væsker.