Patronfilter WD/SE i 1 stykke KFI 3310
Patronfilteret til at suge fint og groft snavs og væsker op, uden behov for at skifte filteret. Egnet til Kärcher Home & Garden våde- og tørstøvsugere og tæpperensere.
KFI 3310 patronfilteret gør det muligt at våde- og tørstøvsuge uden alle de frustrerende afbrydelser, der kommer af at skifte filteret. Patronfilteret kan nemt sættes i og fjernes igen ved at dreje det - med ingen ekstra låseelementer påkrævet. Lavet som en kundetilpasning til Kärcher Home & Garden Våde- og tørstøvsugerne WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3, MV 2 og MV 3, samt til Kärcher SE 4, SE 4001 og SE 4002 tæpperenserne.
Funktioner og fordele
Patronfilter
- Våde- og tørstøvsugere uden også at skulle skifte filteret.
- Simpelt filtervedhæftelse og fjernes ved at blive vredet, uden nogen ekstra låseelementer krævet.
Egnet til Kärchers våd- og tørstøvsugere WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3, MV 2, MV 3.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Farve
|brun
|Vægt (kg)
|0,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|122 x 122 x 115
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Fint snavs.
- Fjerner groft snavs (f.eks. i værkstedet, garagen eller kælder).
- Væsker.