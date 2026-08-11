Akku 36V 5.0Ah

36 V / 5,0 Ah -vaihtoakku. Akun digitaalinen näyttö kertoo tarkasti jäljellä olevan käyttöajan. Yhteensopiva kaikkien Kärcher 36 V -akkulaitteiden kanssa.

36 V / 5,0 Ah -vaihtoakku jaksaa pidempään ja on yhteensopiva kaikkien Kärcher 36 V -akkulaitteiden kanssa. Litiumioniakku takaa tasaisen toimintatehon varauksen tasosta huolimatta ja säilyttää varaustason myös varastoinnin ajan. Akkukotelo on päällystetty pehmeällä tarttuvalla pinnoitteella, joten voit laskea akun myös epätasaisellekin pinnalle. Akussa on kätevä digitaalinäyttö, joka kertoo reaaliaikaisesti jäljellä olevan käyttöajan.

Ominaisuudet ja edut
Akku 36V 5.0Ah: Innovatiivinen reaaliaikainen teknologia
Innovatiivinen reaaliaikainen teknologia
Integroitu LCD-näyttö näyttää jäljellä olevan käyttöajan, jäljellä olevam latausajan ja lataustilan milloin tahansa.
Akku 36V 5.0Ah: 36 V Kärcher-akkutuotteiden sarja
36 V Kärcher-akkutuotteiden sarja
Käytetään kaikissa 36 V Kärcher Battery Power -akkusarjan laitteissa. Käytetään kaikissa 36 V Kärcher Battery Power+ akkusarjan laitteissa.
Akku 36V 5.0Ah: Tehokkaat litiumionikennot
Tehokkaat litiumionikennot
Litiumioniakku takaa tasaisen suorituskyvyn ja vähäisen itsepurkautuvuuden. Ei muistivaikutusta.
Automaattinen säilytystila
  • Pidentää kennojen elinkaarta.
IPX 5 -luokitus – suojattu kaikista suunnista tulevilta vesisuihkuilta
  • Luotettava työskentely töissä, joissa tarvitaan roiskeveden suojausta
Tehokas lämpötilan hallinta
  • Huippuluokan suorituskyky tehokkaan lämmöntasauksen ja älykkään akunhallinnan ansiosta.
Älykäs kennojen seuranta
  • Suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.
Kestävä rakenne
  • Kärcherin akkukotelot ovat erittäin iskunkestäviä.
Tiedot

Tekniset tiedot

Akkusarja 36 V -akkusarja
Akkutyyppi Irrotettava litiumioniakku
Jännite (V) 36
Kapasiteetti (Ah) 5
Energia (Wh) 180
Väri musta
Paino (kg) 1,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,7
Mitat (p x l x k) (mm) 134 x 88 x 118
Akku 36V 5.0Ah
Akku 36V 5.0Ah
Videot