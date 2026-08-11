Akku 36V 5.0Ah
36 V / 5,0 Ah -vaihtoakku. Akun digitaalinen näyttö kertoo tarkasti jäljellä olevan käyttöajan. Yhteensopiva kaikkien Kärcher 36 V -akkulaitteiden kanssa.
36 V / 5,0 Ah -vaihtoakku jaksaa pidempään ja on yhteensopiva kaikkien Kärcher 36 V -akkulaitteiden kanssa. Litiumioniakku takaa tasaisen toimintatehon varauksen tasosta huolimatta ja säilyttää varaustason myös varastoinnin ajan. Akkukotelo on päällystetty pehmeällä tarttuvalla pinnoitteella, joten voit laskea akun myös epätasaisellekin pinnalle. Akussa on kätevä digitaalinäyttö, joka kertoo reaaliaikaisesti jäljellä olevan käyttöajan.
Ominaisuudet ja edut
Innovatiivinen reaaliaikainen teknologiaIntegroitu LCD-näyttö näyttää jäljellä olevan käyttöajan, jäljellä olevam latausajan ja lataustilan milloin tahansa.
36 V Kärcher-akkutuotteiden sarjaKäytetään kaikissa 36 V Kärcher Battery Power -akkusarjan laitteissa. Käytetään kaikissa 36 V Kärcher Battery Power+ akkusarjan laitteissa.
Tehokkaat litiumionikennotLitiumioniakku takaa tasaisen suorituskyvyn ja vähäisen itsepurkautuvuuden. Ei muistivaikutusta.
Automaattinen säilytystila
- Pidentää kennojen elinkaarta.
IPX 5 -luokitus – suojattu kaikista suunnista tulevilta vesisuihkuilta
- Luotettava työskentely töissä, joissa tarvitaan roiskeveden suojausta
Tehokas lämpötilan hallinta
- Huippuluokan suorituskyky tehokkaan lämmöntasauksen ja älykkään akunhallinnan ansiosta.
Älykäs kennojen seuranta
- Suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.
Kestävä rakenne
- Kärcherin akkukotelot ovat erittäin iskunkestäviä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkusarja
|36 V -akkusarja
|Akkutyyppi
|Irrotettava litiumioniakku
|Jännite (V)
|36
|Kapasiteetti (Ah)
|5
|Energia (Wh)
|180
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|1,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|134 x 88 x 118