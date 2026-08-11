36 V / 5,0 Ah -vaihtoakku jaksaa pidempään ja on yhteensopiva kaikkien Kärcher 36 V -akkulaitteiden kanssa. Litiumioniakku takaa tasaisen toimintatehon varauksen tasosta huolimatta ja säilyttää varaustason myös varastoinnin ajan. Akkukotelo on päällystetty pehmeällä tarttuvalla pinnoitteella, joten voit laskea akun myös epätasaisellekin pinnalle. Akussa on kätevä digitaalinäyttö, joka kertoo reaaliaikaisesti jäljellä olevan käyttöajan.