Iso pyöreä kohdeharja
Laajojen pinta-alojen höyrypuhdistukseen lyhyemmässä ajassa.
Enemmän puhdistettua pinta-alaa samassa ajassa! Käytettäessä isoa pyöreää harjaa pystyt puhdistamaan pinnat höyryllä nopeammin kuin pienellä kohdeharjalla.
Ominaisuudet ja edut
Laaja puhdistusalue
- Laajojen pintojen nopeaan puhdistamiseen.
Korkealaatuiset harjakset
- Iso, pitkäikäinen pyöreä harja poistaa kiinnittynyttä likaa helposti.
Pyöreiden pintojen puhdistamiseen
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|50 x 50 x 48