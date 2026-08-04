Iso pyöreä kohdeharja

Laajojen pinta-alojen höyrypuhdistukseen lyhyemmässä ajassa.

Enemmän puhdistettua pinta-alaa samassa ajassa! Käytettäessä isoa pyöreää harjaa pystyt puhdistamaan pinnat höyryllä nopeammin kuin pienellä kohdeharjalla.

Ominaisuudet ja edut
Laaja puhdistusalue
  • Laajojen pintojen nopeaan puhdistamiseen.
Korkealaatuiset harjakset
  • Iso, pitkäikäinen pyöreä harja poistaa kiinnittynyttä likaa helposti.
Pyöreiden pintojen puhdistamiseen
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 50 x 50 x 48