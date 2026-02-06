Jatkoimuletku

3,5 m pitkä imuletkun jatke sopii kaikkiin Kärcher Home & Garden -märkä-kuivaimureihin ja varmistaa suuremman toimintasäteen sekä liikkumisvapauden.

3,5 m pitkä jatkoimuletku lisää toimintasädettä ja liikkumisvapautta helpottaen siten työtä esimerkiksi portaiden tai auton sisätilojen puhdistuksessa. Tämä käytännöllinen imuletkun jatke sopii kaikkiin Kärcherin Home & Garden -sarjan märkä-kuivaimureihin.

Ominaisuudet ja edut
Antaa laajan ja vapaan työskentelyalueen (esim. autojen sisätilojen puhdistus)
Tiedot

Tekniset tiedot

Varusteiden halkaisija (mm) 35
Väri musta
Paino (kg) 0,9
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,1
Mitat (p x l x k) (mm) 3600 x 55 x 64
Käyttökohteet
  • Ajoneuvon sisätilat
  • Remontointi
  • Työpaja
  • Harrastetilat
  • Kellari
  • Autotalli
  • Alueet kodissa ja pihapiirissä
  • Eteiset
  • Portaat