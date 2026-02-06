Jatkoimuletku
3,5 m pitkä jatkoimuletku lisää toimintasädettä ja liikkumisvapautta helpottaen siten työtä esimerkiksi portaiden tai auton sisätilojen puhdistuksessa. Tämä käytännöllinen imuletkun jatke sopii kaikkiin Kärcherin Home & Garden -sarjan märkä-kuivaimureihin.
Ominaisuudet ja edut
Antaa laajan ja vapaan työskentelyalueen (esim. autojen sisätilojen puhdistus)
Tiedot
Tekniset tiedot
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|3600 x 55 x 64
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Ajoneuvon sisätilat
- Remontointi
- Työpaja
- Harrastetilat
- Kellari
- Autotalli
- Alueet kodissa ja pihapiirissä
- Eteiset
- Portaat