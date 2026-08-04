Kohdesuuttimen harjaosasetti

Käytännöllinen värikoodattu harjasetti - erotettavissa eri käyttökohteisiin.

Pyöreä harjasetti sisältää 2 keltaista sekä 2 mustaa harjaa. Soveltuu kätevän värikoodauksen vuoksi hygieenisen käyttöön keittiössä ja kylpyhuoneessa. Joustavat harjakset höyrynkanssa poistavat tehokkaasti kiinni tarttunutta likaa.

Ominaisuudet ja edut
Värikoodaus (musta ja keltainen)
  • Hygieenistä työskentelyä eri alueilla kuten keittiöt, kylpyhuoneet jne.
Korkealaatuiset harjakset
  • Poistaa kiinni tarttunutta likaa helposti.
  • Pitkäikäiset harjakset.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 40 x 26 x 26
Käyttökohteet
  • Kulmat, kolot ja raot jne.
  • Viemäreiden puhdistus
  • Lavuaari
  • Keittiön työtasot
  • Hanat
  • WC