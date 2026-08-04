Kohdesuuttimen harjaosasetti
Käytännöllinen värikoodattu harjasetti - erotettavissa eri käyttökohteisiin.
Pyöreä harjasetti sisältää 2 keltaista sekä 2 mustaa harjaa. Soveltuu kätevän värikoodauksen vuoksi hygieenisen käyttöön keittiössä ja kylpyhuoneessa. Joustavat harjakset höyrynkanssa poistavat tehokkaasti kiinni tarttunutta likaa.
Ominaisuudet ja edut
Värikoodaus (musta ja keltainen)
- Hygieenistä työskentelyä eri alueilla kuten keittiöt, kylpyhuoneet jne.
Korkealaatuiset harjakset
- Poistaa kiinni tarttunutta likaa helposti.
- Pitkäikäiset harjakset.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|40 x 26 x 26
Yhteensopivat laitteet
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Käyttökohteet
- Kulmat, kolot ja raot jne.
- Viemäreiden puhdistus
- Lavuaari
- Keittiön työtasot
- Hanat
- WC