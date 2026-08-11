Lattiasuulake DN 35 / NT, 360 mm

Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm.

Tiedot

Tekniset tiedot

Varusteiden halkaisija ( ) DN 35
Määrä (kpl) 1
Leveys (mm) 360
Väri Antrasiitti
Paino (kg) 0,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,5
Mitat (p x l x k) (mm) 360 x 220 x 90
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