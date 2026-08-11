Lattiasuulake DN 35 / NT, 360 mm
Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Määrä (kpl)
|1
|Leveys (mm)
|360
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (kg)
|0,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|360 x 220 x 90
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