Pistesuihkusuutin ja jatkopala

Kärcher höyrypesureihin tarkoitettu pistesuihkusuutin ja jatkopala tehokkaaseen puhdistamiseen.

Kärcher höyrypuhdistimen pistesuihkusuutin ja jatkopala lisäävät puhdistustehoa. Nurkkien ja muiden vaikeapääsyisten paikkojen helppoon ja ympäristöystävälliseen puhdistukseen.Soveltuu kaikkiin Kärcherin SC höyrypuhdistimiin.

Ominaisuudet ja edut
Kapea, kohdennettu höyryn ulostuloa
  • Höyryn puhdistusteho kasvaa.
  • Kohdennettu tehokkaampi puhdistusteho autttaa poistamaan likaa koloista ja kulmista.
Lisäpala
  • Helposti vaikeimpiinkin rakosiin ja kulmiin.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Mitat (p x l x k) (mm) 107 x 21 x 21
Käyttökohteet
  • Kulmat, kolot ja raot jne.
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.