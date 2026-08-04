Pistesuihkusuutin ja jatkopala
Kärcher höyrypesureihin tarkoitettu pistesuihkusuutin ja jatkopala tehokkaaseen puhdistamiseen.
Kärcher höyrypuhdistimen pistesuihkusuutin ja jatkopala lisäävät puhdistustehoa. Nurkkien ja muiden vaikeapääsyisten paikkojen helppoon ja ympäristöystävälliseen puhdistukseen.Soveltuu kaikkiin Kärcherin SC höyrypuhdistimiin.
Ominaisuudet ja edut
Kapea, kohdennettu höyryn ulostuloa
- Höyryn puhdistusteho kasvaa.
- Kohdennettu tehokkaampi puhdistusteho autttaa poistamaan likaa koloista ja kulmista.
Lisäpala
- Helposti vaikeimpiinkin rakosiin ja kulmiin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Mitat (p x l x k) (mm)
|107 x 21 x 21
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Käyttökohteet
- Kulmat, kolot ja raot jne.
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